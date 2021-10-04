Томские ученые предложили бороться с инфицированными клещами по-новому

Ученые Биологического института (БИ) Томского государственного университета (ТГУ) предложили бороться с клещами, инфицированными вирусом клещевого энцефалита или возбудителями болезни Лайма, при помощи геномного редактирования. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.

Как отмечается, в настоящее время томские специалисты изучают три вида клещей, которые широко распространены в регионах Сибири и Дальнего Востока: Ixodes persulcatus (таежный), Ixodes pavlovsky (клещ Павловского) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ). Исследователи планируют установить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечники зараженных особей.

«После того как микробы-симбионты будут определены, ученые смогут модифицировать их с помощью технологий геномного редактирования, например, внедрив токсичный агент. При встрече естественной микробиоты клеща с инфекцией будет запускаться механизм выделения токсина в полость кишечника, что приведет к гибели инфицированной особи», — пояснили в вузе.

Старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алин Коханенко в свою очередь добавила, что применение подобной технологии позволит точечно воздействовать на популяцию клещей, а не уничтожать ее полностью. Таким образом негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано, подчеркнула она.

