В российском регионе нашли редкую краснокнижную змею

В заповеднике Оренбуржья обнаружили редкую змею, включенную в Красную книгу, — узорчатый полоз. Об этом сообщает «МК Оренбург».

О находке на участке «Айтугарская степь» рассказала младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». По ее словам, она совсем не испугалась необычного гостя.

«Если внимательно посмотреть, то можно увидеть на голове у полоза узор из симметричных темных пятен и полос. Общий окрас – серо-бурый с темно-бурыми и черными пятнами. От глаз до углов рта идет бурая, черноватая полоска», — отметила женщина.

Как пишет издание, редкий вид змеи страдает от уничтожения людьми, которые не могут отличить их от ядовитых сородичей.