В Китае тысячи человек эвакуировали из-за наводнения

Власти Китая решили эвакуировать 4,4 тысячи человек в северо-восточной провинции Ляонин из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На протяжении нескольких дней по всей провинции не прекращаются дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром и градом. Отмечается, что уровень воды в 13 водохранилищах страны превысил критические отметки. Наибольшее число граждан эвакуировали из уездов Аньшань и Бэньси.

Дождливая погода провоцировала сход селей и оползней в местных горах. В результате часть крупной автотрассы оказалась закрыта для движения. Экстренные службы призвали жителей не посещать горную местность и соблюдать бдительность. Ожидается, что погода улучшится в течение двух дней.

13 сентября сообщалось, что сильные ливни в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва привели к обрушению домов и гибели 14 человек. Погибшие проживали в районе Торгар и в городе Абботтабад. Большинство жертв — женщины и дети.