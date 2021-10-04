Модель сравнили с червем из-за искаженной фигуры в рекламе бренда

Искаженная фигура модели на рекламном фото легинсов спортивного бренда Sweet Cathy рассмешила пользователей сети. Соответствующий пост появился в Twitter.

На размещенном кадре девушка позирует на однотонном фоне в лосинах сиренево-розового цвета. На опубликованном изображении видно, что ноги манекенщицы чересчур длинные и тонкие в области щиколоток. При этом ее ягодицы сильно увеличены с помощью фотошопа.

Покупатели заподозрили бренд в обильной ретуши фотографий и принялись критиковать рекламу в комментариях под публикацией. Кроме того, некоторые юзеры сравнили девушку с червем из фильма «Люди в черном» из-за нереальных пропорций тела.

«Мне физически больно смотреть на эту щиколотку», «Это что такое?», «Она похожа на инопланетных кофейных червей из фильма “Люди в черном”», «Мало того, что щиколотки чисто физически не могут быть тоньше, чем запястья, так они еще и на разных фото разной ширины. По моему мнению, у человека, который так фотошопит, отсутствует мозг», «Почувствовала себя максимально огромной после увиденного», — писали они.

В августе манекенщица показала фигуру на снимке без фотошопа. Телезвезда Джорджи Кларк регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из последних фото она позирует, сидя на стуле в белой толстовке, голубых легинсах и кроссовках, демонстрируя подтянутое тело.