Мужчина сменил номер телефона и нашел любовь всей жизни

В Англии 34-летний мужчина сменил номер телефона и случайно нашел любовь всей жизни и будущую жену. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2018 году Мэтью Ньюман (Matthew Newman) вместе с двоюродным братом отправился за покупками и зашел в магазин сотовых телефонов. Британец давно хотел поменять номер телефона, и консультанты уговорили его сделать это. Вскоре выяснилось, что раньше новый номер мужчины принадлежал 32-летней Джейд Скотт (Jade Scott).

Вскоре подруга Скотт сообщила ей, что в ее профиле в WhatsApp изменилась фотография — на ней был мужчина. Британка догадалась, что кто-то начал использовать ее старый номер телефона, и решила на него написать. Так она познакомилась с Ньюманом.

Через некоторое время новые знакомые встретились вживую и подружились. Вскоре дружба переросла во влюбленность, и в апреле 2019 года британцы стали жить вместе, а на Рождество обручились. Ньюман и Скотт поженились 26 августа 2021 года.

Ньюман признался, что решение поменять номер телефона стало одним из лучших в его жизни.

Ранее сообщалось, что в английском городе Лонг-Итон, графство Дербишир, 56-летний Мик Брамман увидел на рекламном плакате фотографию девушки, влюбился в нее и нашел способ связаться с ней. Через два года после первой встречи пара обручилась.