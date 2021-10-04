Последствия наводнения на юге Франции попали на видео

В Марселе выпало две месячные нормы осадков, сильнейшие ливни привели к наводнению

Во французском Марселе за несколько часов выпало две месячные нормы осадков, сильнейшие ливни привели к наводнению. Видео с места событий с последствиями непогоды опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как сотрудники служб спасения выводят женщину из машины, которая наполовину погружена в воду на размытой дороге. Уровень воды доходит гражданам до пояса. На видео попали и другие машины, пострадавшие из-за наводнения.

По информации издания Sortir a Paris, в нескольких департаментах на юге Франции объявили повышенный уровень погодной опасности. Ожидается, что в регионе в ближайшее время пройдут еще более сильные дожди и грозы. Местные власти призвали жителей не покидать свои дома, а руководство Государственного университета Экс-Марсель отменило все занятия.

Ранее сообщалось, что власти Китая решили эвакуировать 4,4 тысячи человек в северо-восточной провинции Ляонин из-за угрозы наводнения. Уровень воды в 13 водохранилищах страны превысил критические отметки. Наибольшее число граждан эвакуировали из уездов Аньшань и Бэньси.