Названа проблема новых украинских катеров

Катера Mk VI, которые строят в США для Украины, отличаются высокой стоимостью обслуживания

Американская компания SAFE Boats International получила от Министерства обороны США контракт на постройку скоростных сторожевых катеров для нужд ВМС Украины. Авторы блога bmpd назвали проблему новых украинских катеров.

Стоимость контракта составила 84,25 миллиона долларов. Соглашение подразумевает постройку шести кораблей с опционом на два дополнительных. Финансирование контракта обеспечивает правительство США.

Авторы блога напоминают, что строительство катеров Mk VI для прибрежных сил ВМС США началось в 2014 году. Корабли предназначались для обороны побережья и флота вне защищенных баз. Первоначальный план предполагал постройку 48 кораблей.

В 2021 году стало известно о планах по выводу сторожевых катеров Mk VI из состава ВМС США. Такое решение объяснили высокой стоимостью обслуживания и низкой эффективностью в борьбе с потенциальным противником.

Bmpd резюмирует, что стоимость обслуживания сторожевых катеров Mk VI, «оказавшаяся обременительной даже для ВМС США», может создать «огромную проблему» для украинских ВМС.

Водоизмещение катера типа Mk VI составляет 72 тонны. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 лошадиных сил и водометами, что обеспечивает скорость до 45 узлов. Корабли для Украины планируют оснастить артиллерийскими установками Seahawk A2.

Ранее в США рассказали о пожертвованиях для ВМС Украины. Авторы Defense News напомнили, что США обязались пожертвовать пять патрульных катеров типа Island. В 2018 году первые два катера были доставлены получателю.