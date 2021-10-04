Курс евро вырос на 28 копеек на открытии Мосбиржи

Курс евро вырос на открытии торгов Московской биржи в понедельник. 4 октября. На 10:01 он торговался по 85,58 рубля (плюс 0,28 рубля), доллар — по 72,9 рубля (плюс 0,18 рубля).

Индекс Московской биржи вырос на 0,48 процента до 4106,61 пункта, индекс РТС — на 0,18 процента до 1774,73 пункта.

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 0,5 процента до 78,88 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы марки WTI — на 0,58 процента до 75,44 доллара.

Акции «голубых фишек» Мосбиржи демонстрируют незначительную динамику на открытии торгов. Рост и падение не превысило 0,5 процента. В лидерах — «Газпром», «Магнит» и МТС. В аутсайдерах — НЛМК, «Полиметалл» и Сбербанк.

На Гонконгской бирже приостановили торги акциями крупнейшего застройщика Китая Evergrande, оказавшегося на грани банкротства в последние недели. Ожидается, что компания опубликует сообщение о крупной сделке. Ранее местные СМИ сообщали, что китайский оператор недвижимости Hopson Development приобретет около 51 процента Evergrande за более чем 40 миллиардов гонконгских долларов.