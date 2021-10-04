В США потребовали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии

В США потребовали Байдена объявить о ситуации бедствия в Калифорнии из-за разлива нефти

Член конгресса США Мишель Стил потребовала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в штате Калифорния из-за разлива нефти у побережья Хантингтон-Бич. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, объявление бедствия необходимо для привлечения помощи и дополнительных средств от местных властей. «Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты бедствием», — говорится в сообщении Стил.

Сообщается, что в результате утечки в водах Тихого океана оказалось около 477 тысяч литров нефти, на поверхности воды образовалось масштабное пятно. Разлив нефти также привел к гибели рыб и птиц. Специалисты занимаются ликвидацией последствий утечки.

Ранее в Мексиканском заливе около побережья США произошел разлив нефти. Утечку зафиксировали с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и спутников. Протяженность нефтяного пятна достигла 16 километров водного пространства. Эксперты предположили, что сильный ветер повредил старый трубопровод, из-за чего произошел разлив.