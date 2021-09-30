Показана возможность фотосинтеза на Венере

Ученые из США и Германии показали, что в облаках Венеры существуют условия для фотосинтеза

Астрофизики из США и Германии показали, что проникающий через облака Венеры солнечный свет создает условия для фотосинтеза, подобного земному, а химические условия создают возможность существования микробной жизни. Статья ученых опубликована в журнале Astrobiology.

Исследователи из Политехнического университета штата Калифорния и Берлинского технического университета с помощью модели переноса излучения выяснили, что нижние и средние слои облаков на планете получают значительно — на 87 процентов — меньше ультрафиолета. Излучение в диапазоне UV-A там на 90 процентов менее интенсивно, а наиболее вредные составляющие — UV-B и UV-C — туда практически не проникают.

Химические условия для фотосинтеза в облаках также благоприятны, считают ученые. По их оценкам, в их нижних слоях может содержаться много серы, а также неопасных производных серной кислоты, таких как гидросульфат аммония — что может говорить о большей доступности воды для микроорганизмов и меньшей кислотности среды.

Также исследователи выяснили, что фотосинтез на Венере может происходить и ночью — за счет энергий светового и инфракрасного излучений с поверхности и из верхних слоев атмосферы. Для того чтобы установить это, ученые сравнили поток фотонов из этих областей с аналогичным, измеренным для мест обитаний фототрофных бактерий с низким количеством света — таких, к примеру, как гидротермальные источники. Для Венеры он оказался больше.

Ранее астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены загадочные следы фосфина. Это соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов, и ученым пока неизвестны другие источники ядовитого газа.