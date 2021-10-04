В Японии зарегистрировали вызванное новым вирусом заболевание

Вирус Йезо, вызывающий острую лихорадку у людей, зарегистрировали Ученые из Университета Хоккайдо в Японии, пишет Nature Communications.

Впервые болезнь обнаружили в 2014 году. С этого момента и до 2020 года вирусом заразились семь человек. Течение болезни у всех характеризовалось лихорадкой, уменьшением числа тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Летальных исходов не было. После генетической экспертизы вируса специалисты пришли к выводу, что он относится к новому патогену из рода Orthonairovirus.

Как отметили ученые, в 2019 году в больницу поступил пациент с болевыми ощущениями в ноге после укуса клеща и лихорадкой. Анализы подтвердили, что пациент был инфицирован неизвестным вирусом. Несмотря на это, через две недели врачи отпустили вылечившегося японца домой. Аналогичный случай произошел в 2020 году. Медики нашли схожее описание в данных пяти человек. Они провели скрининг образцов диких животных, чтобы понять источник инфекции. Это позволило выяснить, что антитела к вирусу имеют пятнистые олени и еноты. Гены самого вируса были найдены у клещей трех видов на острове Хоккайдо.

Как объяснила вирусолог Кейта Мацуно, Йезо передается людям от клещей. «Весьма вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение», — отметила она.

Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что мир обязательно столкнется с новым «вирусом Х». Он может возникнуть в любом месте и в любое время, добавил специалист.