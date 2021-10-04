Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они награждены за «открытие рецепторов температуры и прикосновения», заявили в ходе онлайн-трансляции представители Нобелевской ассамблеи Каролинского института.

В конце 1990-х годов профессор Калифорнийского университета в Сан-Францсико Дэвид Джулиус решил изучить, как содержащееся в красном перце соединение капсаицин вызывает жжение при их поедании. Исследователь совместно с коллегами проанализировал гены, экспрессирующийся в сенсорных нейронах и выделил из них один, который делал чувствительными ранее не реагировавшие на капсаицин клеточные культуры. Выяснилось, что он кодировал белок с ионным каналом, названный позднее TRPV1. Исследования на мяте позволили обнаружить еще один подобный рецептор — TRPM8, который активировался холодом.

В 2020 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине вручили Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита С. Как и в прошлом году, лауреаты получат награды в своих странах. Презентация победителей и церемония вручения премии будут объединены и пройдут в один день — 10 декабря. Мероприятия Нобелевской недели в Стокгольме пройдут для местной публики, заявили ранее в Нобелевском Фонде.

