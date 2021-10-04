Экс-советница Белого дома раскрыла подробности о «красивой переводчице» Путина

Экс-сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл раскрыла новые подробности истории о красивой переводчице президента России Владимира Путина на встрече с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Бывшая советница Белого дома согласилась с версией бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм о том, что Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с Трампом в Японии в 2019 году «привлекательную брюнетку».

«Отчасти, как мне кажется, из-за того, что президент Трамп пригласил Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве, меня и другую переводчицу, тоже женщину», — считает Хилл. При этом она назвала девушку «отличной переводчицей».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Гришэм о том, что в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь внимание лидера США, в российскую делегацию намеренно включили красивую переводчицу. По его словам, президент России не участвует в выборе переводчика. Специалистов такого уровня для международных мероприятий подбирает министерство иностранных дел, добавил представитель Кремля.