Россиянам споют старинные песни иркутских бурят

В Улан-Удэ пройдет концерт театра «Байкал», на котором зрители смогут услышать старинные песни иркутских бурят. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу театра.

Как отмечается, артисты представят десятки номеров, вдохновленных национальными традициями иркутских бурят. Так, зрители смогут познакомиться с бурятскими застольными и свадебными песнями, а также увидеть народный бурятский танец-хоровод (ёхор) — айдуусай.

Кроме того, музыканты исполнят песни, которые записали два года назад у старожилов отдаленных деревень — они прозвучат в современной обработке.

Премьера состоится 10 октября в Буряад театре.