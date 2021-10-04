В США усомнились в новом китайском самолете

На авиасалоне Airshow China 2021 в Чжухае анонсировали первый полет китайского палубного истребителя следующего поколения, который совершат до конца года. В США усомнились в возможности Китая представить новый самолет в этом году. Бывший офицер армии США Брент Иствуд написал об этом в 19FortyFive.

Президент Китайской авиационной академии Сан Конг (Sun Cong) заявил, что палубный истребитель нового поколения совершит первый полет в 2021 году. По мнению Иствуда, реализация таких планов маловероятна.

Автор материала подчеркивает, что основным палубным самолетом Китая остается J-15, который основан на прототипе самолета Су-33. «Этот самолет известен своими проблемами с обслуживанием и долговечностью», — пишет Иствуд.

Американский эксперт утверждает, что Китаю необходим новый самолет по причине превосходства американских F/A-18E/F Super Hornet над J-15, который уступает конкуренту в маневренности. Также перспективному самолету нужна скрытность для противодействия палубным истребителям F-35C.

Иствуд напомнил, что два китайских авианосца оснащены трамплинами для взлета с укороченным разбегом. В свою очередь, перспективный авианосец Type 003 может получить катапульту для эффективного запуска самолетов. По мнению автора, вероятность создания нового палубного истребителя увеличится после достройки Type 003. До тех пор сведения о создании самолета остаются «домыслами и хвастовством», — резюмировал Иствуд.

Ранее Иствуд выразил сомнения в российских сведениях об испытаниях танка Т-14 «Армата» в Сирии. В материале для 19FortyFive автор предположил, что танк не принимал участие в боевых действиях.