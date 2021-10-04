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Мужчина снял номер в роскошном отеле и назвал его заболоченной помойкой

Туристу пришлось заселиться в номер, в котором из-за мокрого ковра стоял запах плесени
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Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Британскому туристу из-за ошибки сотрудников отеля пришлось променять роскошный номер на комнату, в которой была плесень и затхлый запах. Об этом пишет Mirror.

54-летний Тим Миллеа (Tim Millea) снял для себя и своей пожилой матери большой двухместный номер в одном из отелей Ливерпуля. Как признался мужчина, он хотел удивить маму роскошью, поэтому выбрал на сайте гостиницы один из самых привлекательных вариантов размещения.

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Однако по приезде выяснилось, что сотрудники отеля допустили ошибку, и в забронированный номер заселили других людей. Британцу с матерью предложили переместиться в комнату, где стояла одна кровать. Мужчина назвал такую альтернативу заболоченной помойкой, так как в номере из-за мокрого ковра стоял запах сточных вод и плесени.

Несмотря на то, что туристам поставили в номер еще одну кровать, Миллеа выбрал спать на диване. «Мне пришлось лечь на софу, так как проволочная сетка матраса больно впивалась в мою кожу. Я бы спал на полу, если бы он не был затоплен водой», — заявил британец.

Ранее в сентябре мужчина снял роскошное жилье для отпуска и обнаружил в номере плесень и фекалии. За три ночи он и его друзья заплатили 674 фунта стерлингов (около 68 тысяч рублей), однако, несмотря на высокую цену, путешественники были шокированы состоянием съемного жилья.

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