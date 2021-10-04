Мужчина снял номер в роскошном отеле и назвал его заболоченной помойкой

Британскому туристу из-за ошибки сотрудников отеля пришлось променять роскошный номер на комнату, в которой была плесень и затхлый запах. Об этом пишет Mirror.

54-летний Тим Миллеа (Tim Millea) снял для себя и своей пожилой матери большой двухместный номер в одном из отелей Ливерпуля. Как признался мужчина, он хотел удивить маму роскошью, поэтому выбрал на сайте гостиницы один из самых привлекательных вариантов размещения.

Однако по приезде выяснилось, что сотрудники отеля допустили ошибку, и в забронированный номер заселили других людей. Британцу с матерью предложили переместиться в комнату, где стояла одна кровать. Мужчина назвал такую альтернативу заболоченной помойкой, так как в номере из-за мокрого ковра стоял запах сточных вод и плесени.

Несмотря на то, что туристам поставили в номер еще одну кровать, Миллеа выбрал спать на диване. «Мне пришлось лечь на софу, так как проволочная сетка матраса больно впивалась в мою кожу. Я бы спал на полу, если бы он не был затоплен водой», — заявил британец.

Ранее в сентябре мужчина снял роскошное жилье для отпуска и обнаружил в номере плесень и фекалии. За три ночи он и его друзья заплатили 674 фунта стерлингов (около 68 тысяч рублей), однако, несмотря на высокую цену, путешественники были шокированы состоянием съемного жилья.