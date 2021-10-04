Девочка пошла в туалет и умерла от укуса змеи из унитаза

В Саудовской Аравии шестилетняя Тамара Абдул Рахман умерла от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщает Daily Mirror.

В среду, 29 сентября, Абдул Рахман пошла в туалет у себя дома. Девочку неожиданно укусила змея, которая забралась в унитаз. Ребенка срочно доставили в больницу. Несмотря на действия медиков, состояние арабки ухудшалось. Ее перевели в отделение интенсивной терапии, в котором она вскоре скончалась.

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По словам отца погибшей, она мечтала вернуться к занятиям в школе после того, как ограничения, связанные с пандемией, ослабили. Однако Абдул Рахман не дождалась встречи с одноклассниками и умерла незадолго до начала очного обучения. «Я верю в Аллаха, и меня все устраивает. Он решает за нас», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Элис-Спрингс, Северная территория, одна из самых ядовитых змей мира — мулга или коричневый король — укусила ребенка во сне. Девочку доставили в больницу и поместили в реанимацию.

