Звание заслуженного артиста России присвоили 11 деятелям культуры

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов России 11 деятелям культуры. Указ главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что почетные звания получили вокалисты, артисты балета, концертмейстеры и актеры. Среди них — вокалист Московского государственного академического театра оперы Петр Борисенко, балерина Самарского театра оперы и балета Ксения Овичнникова Ксения, дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов.

Звания также получили артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анна Захарова.

Ранее стало известно, что 31 сотрудник ОМОН получил звание «Герой России». В Росгвардии сообщили, что бойцы с начала года изъяли более 200 тысяч боеприпасов, более 2 тысяч единиц огнестрельного оружия, 1,5 тысячи килограммов взрывчатых веществ, около 200 килограммов наркотических средств, а также обезвредили сотни взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны.