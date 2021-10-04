Названы сроки отставки спикера Верховной Рады

Парламентская фракция «Слуга народа» инициирует голосование об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 5-8 октября. О сроках рассмотрения этого вопроса рассказал зампред фракции Александр Корниенко, пишут «Украинские новости».

По его словам, депутаты желают добиться замены председателя Рады «без аппаратных шпилек» до конца текущей недели. Политик указал, что сбор подписей на этот счет завершится в понедельник, 4 октября, и назвал процесс смещения спикера с должности не требующим длительных консультаций.

«Есть определенный срок в два дня на подготовку отчета председателя Верховной Рады, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрения. То есть, если мы назначаем рассмотрение вопроса за пять дней, то за три дня должен дать он отчет», — сказал Корниенко.

Офис президента Украины начал негласную подготовку к отставке Разумкова в начале сентября. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение СНБО о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

30 сентября лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия официально запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Для низложения председателя Рады депутатам потребуется собрать 226 голосов.