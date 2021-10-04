Умер снявший «Бригаду» и «Бой с тенью» оператор

Умер советский и российский кинооператор Юрий Райский. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на его коллегу Владимира Денисова.

Причина смерти заслуженного деятеля искусств РФ, снявшего «Бригаду» и ««Бой с тенью», не уточняется. В последние годы жизни он сильно болел, однако его диагноз неизвестен.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года. Поскольку его отец был оператором, он поступил во ВГИК на кинооператорский факультет, а затем работал на киностудии «Мосфильм». Его первая полнометражная работа «Брод» вышла в 1987 году. Среди других фильмов и картин, снятых с его участием, — «Формула любви», «Безымянная звезда», «Сибирь. Монамур», «Какая чудная игра», «Зал ожидания», «Отцы и дети», «Переводчик» и «Анкор, еще анкор!»

Райский был одним из создателей Ассоциации российских кинооператоров «А. Р. К. О.», появившейся в 1993 году. Он также был членом Союза кинематографистов и Российской Академии кинематографических искусств «Ника».