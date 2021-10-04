63-летняя Шэрон Стоун снялась в оголяющем грудь платье

Американская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время съемки в откровенном образе на юге Франции и озадачила поклонников своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 63-летняя знаменитость запечатлена возле причала с яхтами. Ее засняли в черной объемной юбке и золотистом металлическом корсете, украшенном крупными розами в области груди. При этом видно, что элемент образа частично оголяет тело Стоун. Ее волосы уложили назад, а на лицо нанесли макияж в естественных тонах.

Читатели издания принялись обсуждать опубликованные фото с платьем в комментариях. «Позор стилисту за ужасный выбор наряда», «Она потрясающая, но не в этой одежде», «Смешной наряд... Наверное, его неудобно носить», «Мне всегда интересно, как себя чувствуют дети, когда они видят фото своих матерей с полуголых съемок», «Шэрон постарела», — высказывались они.

В сентябре Шэрон Стоун снялась в купальнике и взволновала фанатов. На снимке знаменитость позирует на фоне моря в черном слитном купальном костюме и солнцезащитных очках. Фотограф запечатлел Стоун лежащей на каменном выступе.