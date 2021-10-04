Представители Шакиры отреагировали на появление певицы в «досье Пандоры»

Информация об офшорных компаниях колумбийской певицы Шакиры, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País на основе «досье Пандоры», не соответствует действительности. Таким образом отреагировали представители артистки в беседе с РИА Новости.

В «досье» было указано, что поп-звезда, с 2011 года проживающая в Барселоне, якобы продолжала открывать предприятия в офшорных зонах, даже когда велось дело об уклонении от уплаты налогов Шакиры в Испании.

Утверждалось также, что исполнительница, которую обвиняют в налоговом мошенничестве на 14,5 миллиона евро, зарегистрировала фирму на Британских Виргинских островах в период с конца 2018 года по начало 2019-го. Всего речь идет о трех предприятиях, в том числе о компании Titania Management, о которой было неизвестно ранее.

«Группа юридических и налоговых консультантов Шакиры категорически опровергает, что упомянутые компании были зарегистрированы в 2019 году. Ее компании были созданы в период с 2001 года по 2009-й, согласно законодательству и гораздо ранее, чем Шакира стала резидентом Испании», — отреагировали представители артистки.

Адвокаты Шакиры отметили, что испанские налоговые службы были осведомлены о существовании этих предприятий.