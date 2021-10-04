Ученые восстановили климат Сибири за последние девять тысяч лет

Boreas: ученые реконструировали изменения климата в Восточной Сибири за последние 9000 лет

Специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими и зарубежными учеными реконструировали изменения климата в Восточной Сибири за последние девять тысяч лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Boreas.

Отмечается, что примененный учеными комплексный подход позволил заметно уточнить данные прежних исследований. Специалистами СФУ были проанализированы болотные отложения около Красноярска, после чего они сравнили полученные результаты с данными из разных районов региона.

Исследователи рассказали, что для этого им пришлось применить новый подход, которых включает в себя более десяти различных методик. Это помогло выявить ряд новых палеоэкологических индикаторов, которые указывали на конкретные климатические условия в прошлом.

«Мы впервые применили для территории бассейна Енисея метод изучения непыльцевых палиноморф, к которым относятся споры грибов, водоросли и остатки беcпозвоночных. Также мы смогли определить возраст торфа и проанализировали присутствующие в нем прослойки минеральных частиц», — поделилась старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Александра Михайлова.

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Авторы исследования отметили, что температурный максимум в Восточной Сибири приходился на период около 8150-7400 лет назад. Тогда потепление сочеталось с повышением влажности и увеличением доли пихты в составе лесов. Период 7400-5100 лет назад отличался засушливым климатом. Примерно 4500 лет назад увлажнение достигло максимума — специалистами было обнаружено в строении болота свидетельства разливов ближайшего водотока.

В торфяной толще были накоплены многочисленные следы кратковременной засухи 1400-1300 лет назад и влажного и теплого средневекового климатического оптимума 1300-650 лет назад. В ходе исследования ученым удалось на качественно новом уровне оценить характер природных условий региона в голоцене, то есть текущей геологической эпохе, сказала доцент кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Анна Гренадерова.

Ранее в Калифорнии запустили на орбиту спутник Landsat 9 для мониторинга последствий глобального потепления на планете. Это последний проект программы Landsat, благодаря которой в космосе десятилетиями регистрировались антропогенные и природные воздействия на поверхность Земли.