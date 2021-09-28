В космос запустили спутник для контроля глобального потепления

В Калифорнии запустили на орбиту спутник Landsat 9 для мониторинга последствий глобального потепления на планете. Это последний проект программы Landsat, благодаря которой в космосе десятилетиями регистрировались антропогенные и природные воздействия на поверхность Земли, сообщает Associated Press.

Landsat 9 был доставлен в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V, запущенной с военно-воздушной базы Ванденберг. Над созданием и запуском спутника работали NASA и Геологическая служба США. Landsat 9 будет собирать данные совместно со своим предшественником, Landsat 8. Первый спутник в рамках программы был запущен в 1972 году — наблюдение за изменением ландшафта планеты осуществляется уже почти 50 лет. По данным NASA, проект Landsat является самой продолжительной непрерывной записью трансформаций Земли из космоса.

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Landsat 9 оснащен датчиком изображения, который будет регистрировать электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, и другие части спектра излучения. Спутник также имеет термодатчик для измерения температуры поверхности. Министр внутренних дел США Деб Холанн считает, что программа Landsat имеет значение как для повседневной жизни людей, так и для глобальной борьбы с изменением климата. «Сейчас мы находимся в эпицентре климатического кризиса, мы видим это [его последствия] каждый день — засухи, лесные пожары, ураганы, буря "Ида", которая опустошила часть юга [США] и достигла Новой Англии», — заявила она. Холанн добавила, что изображения, собранные Landsat 9, помогут правительствам контролировать последствия изменения климата и принимать правильные решения для противодействия перегреву планеты.

По словам ученого Джеффа Масека, работавшего над созданием нового спутника, программа Landsat собрала более девяти миллионов мультиспектральных изображений суши и прибрежных районов Земли. «Используя эту запись, мы действительно можем задокументировать и понять изменения, которые произошли с окружающей средой на суше за этот период в результате деятельности человека, а также природных явлений», — подчеркнул специалист. Масек назвал Landsat лучшим источником информации о темпах обезлесения в тропиках и других разрушительных процессах в лесистых зонах, таких как ураганы, пожары, нашествия насекомых. Вместе с тем Landsat имеет ключевое значение в мониторинге сельского хозяйства и обеспечения человечества продовольствием. «Мы можем точно определить типы культур, которые произрастают на каждом поле в США и во всем мире. Мы также можем посмотреть на потребление воды культурами», — рассказал Масек.

Ученые заключили, что лето 2021 года стало самым жарким в истории США. Средняя температура по стране достигла 23,3 градуса Цельсия. Жара сопровождалась экстремальными погодными условиями — длительной засухой, лесными пожарами и ураганами.

