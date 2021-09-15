В американском штате устроят свалку ядерных отходов

Регулирующие органы США одобрили ядерную свалку в Техасе, несмотря на возражения местных властей, передает Bloomberg.

Комиссия по ядерному регулированию США выдала лицензию компании Orano и ее партнеру, занимающемуся обработкой и хранением радиоактивных отходов, Waste Control Specialists на создание хранилища в самом сердце Пермского нефтегазового бассейна. Их совместное предприятие, Interim Storage Partners, планирует устроить могильник и перевозить туда ядерные отходы со всей страны по железной дороге и запечатывать в бетонные бочки, которые будут храниться над землей.

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Однако власти американского штата выступают против этого решения, поскольку опасаются, что возможная утечка может заразить регион, производящий миллионы баррелей нефти в день. Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт пытается заблокировать продвижение проекта. В заявлении компании говорится, что проект соответствует всем требованиям охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, не вредит жителям и отраслям промышленности, находящимися неподалеку от могильника.

На данный момент по всей стране имеются тонны ядерных отходов без постоянного места захоронения, часть хранится на двух атомных электростанциях в Техасе. Отходы могут оставаться радиоактивными в течение тысяч или даже сотен тысяч лет.

США активно пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. Однако отказываться от АЭС они не хотят, несмотря на проблему с захоронением отходов. Атомные электростанции выделяют большое количество энергии с минимальным количеством выбросов. По словам советника президента Джо Байдена по климату Джины Маккарти (Regina McCarthy), необходимо поддерживать некоторые из действующих АЭС, чтобы осуществить цели США по декарбонизации электросети к 2035 году. В штате Иллинойс власти приняли законопроект, согласно которому двум местным атомным станциям должны предоставить льготы на сумму 700 миллионов долларов.