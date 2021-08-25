Швеция останется без электричества из-за ядерных отходов

В Швеции не хватает места для хранения отходов ядерного производства, в то время как эта отрасль обеспечивает треть общего объема электричества в стране. Операторы АЭС 25 августа заявили, что через три года страна останется без света, если власти не найдут решение проблемы в течение недели, сообщает Bloomberg.

Вопрос о надвигающемся энергетическом кризисе появился в повестке правительства еще более года назад. Под угрозой не только обеспечение шведских семей электричеством, но и цель страны по достижению углеродной нейтральности к 2045 году. На заседании 26 августа члены правящей коалиции, состоящей из представителей социал-демократической партии и партии зеленых, должны будут обсудить возможные решения.

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Прошло более десяти лет с тех пор, как Шведская компания по управлению ядерным топливом и отходами подала заявку на строительство специального хранилища. Отработанное топливо планировали законсервировать, помещая в медные канистры и закапывая в землю в бентонитовой глине на глубине 500 метров. Этот метод уже был одобрен соседней Финляндией. В октябре 2020 года компания, отвечающая за утилизацию ядерных отходов Швеции, заявила, что уже получила согласие всех судебных инстанций и муниципалитета, в котором рассчитывает построить площадку. Но правительство до сих пор не одобрило проект.

Руководитель производства в государственной компании Vattenfall, которая эксплуатирует пять из шести шведских реакторов, Торбьорн Вальборг считает создание хранилища более удачной идеей, чем попытку оперативно заменить ядерную энергию другими экологичными источниками. «Невозможно заменить ядерную энергетику за такой короткий срок», — прокомментировал он. «Напротив, оставшиеся реакторы сейчас необходимы больше, чем когда-либо из-за огромного роста спроса на электроэнергию, которая понадобится Швеции, чтобы стать углеродно-нейтральной». Швеция полагается на возобновляемые источники для производства большей части своей электроэнергии и нуждается в сохранении атомной энергетики, а также в сокращении выбросов в секторах тяжелой промышленности и транспорта, чтобы достичь своей экологической цели к 2045 году.

Большинству стран, использующих АЭС для получения электричества, еще предстоит найти решение для хранения отработанного топлива. Зачастую методы его утилизации влекут за собой другие риски. В начале года Япония вызвала споры по всему миру, заявив о планах сбросить более одного миллиона кубометров очищенной радиоактивной воды с разрушенной станции «Фукусима-1» в Тихий океан. Этого объема достаточно, чтобы наполнить 500 бассейнов олимпийского размера.