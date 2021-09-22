Ураган поставил под угрозу сельское хозяйство в США

Ураган «Ида» поставил под угрозу сельское хозяйство США. Как сообщает Reuters, американские фермеры сталкиваются с серьезными проблемами из-за значительного повышения расходов и перебоев в логистике.

«Ида» нарушила перевозки зерна и сои с побережья Мексиканского залива, на которое приходится около 60 процентов экспорта США. Последствия шторма препятствуют производству и поставкам некоторых удобрений и химикатов, когда они крайне нужны перед сбором урожая. Стихийное бедствие стало дополнительной нагрузкой на сельскохозяйственную и продовольственную цепочку поставок, уже пострадавшую во время пандемии.

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Рост затрат ударит по доходам фермеров, которые в этом году рассчитывали на увеличение прибыли, так как цены на урожай выросли до самого высокого уровня почти за десятилетие. До урагана «Ида» Министерство сельского хозяйства США рассчитывало, что фермеры столкнутся с увеличением затрат на кукурузу на 2,2 процента в 2022 году, однако теперь цифры могут оказаться выше.

Производители страдают от нехватки сельскохозяйственных химикатов. Из-за перебоев в поставках импорт глифосата, который используется для борьбы с сорняками, снизился на 71 процент, а снабжение калием упало на 14,8 процента. После «Иды» закрылся завод по производству глифосата Bayer в штате Луизиана. От сокращения поставок растут цены. Так, например, стоимость тонны карбамида (важный для производства химикат) составляла 450 долларов до урагана, а после — 522 доллара.

Ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа. Из-за стихийного бедствия погибли более 80 человек. Шторм оставил без электричества около миллиона жителей и повредил атомную электростанцию.