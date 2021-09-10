Ураган «Ида» обвалил экспорт США

Экспорт США обвалился на фоне последствий урагана «Ида», обрушившегося на штат Луизиана в конце августа. Bloomberg сообщает о серьезных последствиях для экономики США.

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Экспорт сои сократился на 96 процентов на прошлой неделе (до 68 тысяч тонн). Такая тенденция вынудила аналитика Futures International Терри Рейли (Terry Reilly) понизить свой прогноз в отношении общего объема поставок сои из США в этом сезоне. Однако эксперт Farm Futures Жаклин Холланд (Jacqueline Holland) заявила в своем отчете, что экспорт восстановится в ближайшие недели.

Между тем фьючерсы на кукурузу упали до самого низкого уровня за семь месяцев. Зерно накапливается у производителей, поскольку его не могут доставить по реке Миссисипи, проходящей через основные регионы выращивания кукурузы на Среднем Западе США. Из-за урагана река изменила свое направление. При этом, сохраняется повышенный спрос на продукт.

От сбоев в логистике пострадал производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений CF Industries. Он заявил, что не может выполнить заказы своего азотного комплекса в Доналдсонвилле (штат Луизиана). После этого цены на азотистые удобрения взлетели. Предприятие было закрыто перед ураганом «Ида». Позже компания заявила, что возобновила производство, а отгрузка продолжается.

Ураган «Ида» стал испытанием для экономики США. В результате удара стихии около миллиона человек остались без электричества в Луизиане. Была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС. Ущерб страховщиков от урагана «Ида» в США составит 18 миллиардов долларов.