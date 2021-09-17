Байден решил обсудить с Россией выбросы метана

Президент США Джо Байден поручил своему спецпредставителю по климату Джону Керри провести министерскую встречу с Россией, сообщает Белый дом.

Помимо министров России, Керри должен встретиться с представителями Индии, Китая и Германии. На встрече планируется обсудить сокращение объемов выбросов метана в атмосферу. Она должна пройти в ближайшее время.

Поручение было решено сделать после прошедшего 17 сентября онлайн-саммита по энергетике и климату, который проводил Джо Байден. На нем он, в частности, призвал вместе с Европой к 2030 году сократить выбросы метана на 30 процентов по сравнению с уровнем 2020 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в созванной американским лидером встрече по энергетике и климату.

