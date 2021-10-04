Назван главный кандидат на пост спикера Верховной Рады после отставки Разумкова

Правящая украинская партия «Слуга народа» рассматривает депутата Руслана Стефанчука как основного кандидата на пост спикера Верховной Рады вместо действующего ее главы Дмитрия Разумкова. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала парламентарий Евгения Кравчук.

Она назвала отставку Разумкова очевидной для большинства членов Рады, однако пояснила, что этот конфликт следует рассматривать исключительно как внутрифракционный. «Это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента», — сказала Кравчук.

По ее словам, своим пребыванием в должности действующий спикер лично обязан президенту Украины Владимиру Зеленскому, а позиция лидера Рады обязана способствовать выполнению предвыборной программы главы государства. Депутат также предположила, что после ротации Разумков не станет уходить в оппозицию несмотря на разногласия с партией. «Я не уверена, что он превратится в условно [бывшего члена "Слуги народа"] Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом», — добавила политик.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в «Слуге народа» 20 сентября сообщала, что офис президента Украины ведет подкуп депутатов Верховной Рады ради отставки Разумкова. Поводом для недовольства стало решение спикера направить законопроект об олигархах, который украинский лидер лично внес в парламент, на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Глава Рады также критиковал решение Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны о закрытии оппозиционных изданий и телеканалов.

30 сентября лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия официально запросил листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Голосование по этому вопросу состоится в Верховной Раде в четверг, 7 октября. Для низложения своего председателя депутатам потребуется собрать 226 голосов.