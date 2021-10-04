В Грузии начали собирать подписи за освобождение Саакашвили

В Грузии начали сбор подписей за освобождение бывшего президента Саакашвили из тюрьмы

В Грузии начали собирать подписи за освобождение бывшего президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» и создатель движения за возвращение экс-главы республики на родину Тако Чарквиани сообщила РИА Новости.

Она заявила, что сбор подписей позволит доказать, что сторонников Саакашвили «гораздо больше, чем это могут представить в правительстве».

Чарквиани также призвала жителей Грузии присоединиться к акции в поддержку экс-президента, проходящей возле тюрьмы в городе Рустави.

Ранее возле тюрьмы собрались более 500 человек с государственными флагами. Они стали скандировать «Миша, Миша» и включили популярную песню времен президентства Саакашвили «Миша магария!» (с грузинского «Миша крут!»).

1 октября власти Грузии задержали бывшего президента после того, как он вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции. По данным СМИ, политик тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера. Ранее он заявлял, что приехал в Грузию для участия в протестных акциях после муниципальных выборов, прошедших 2 октября.