Появилась надежда на прекращение торговой войны США и Китая

Администрация президента США Джо Байдена дала надежду на окончательное прекращение торговой войны с Китаем. Американское правительство намерено начать переговоры с КНР «с чистого листа», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на появившееся заявление представителей Белого дома.

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США готовы начать новые переговоры, поскольку «сомневаются» в намерении Пекина серьезно подойти к обсуждению второй фазы торгового соглашения — Китай до сих пор не выполнил полностью условия первой. Американское правительство сохранит пошлины на ввоз товаров из Китая и рассчитывает, что КНР нарастит импорт товаров и услуг из США. Если этого не произойдет, против Пекина будут введены дополнительные санкции. Позднее 4 октября торговый представитель США Кэтрин Тай должна раскрыть больше подробностей о предстоящих переговорах и торговых отношениях двух стран.

Торговая война США и Китая началась в 2017 году при президентстве Дональда Трампа — тогда американская сторона ввела пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. Соглашение о первой фазе урегулирования экономического конфликта между двумя странами было подписано 15 января 2020 года — оно подразумевает, что за два года КНР нарастит импорт товаров и услуг из США как минимум на 200 миллиардов долларов. Пекин обязался потратить 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда — на энергоносители, 37,9 миллиарда — на услуги.

В начале августа влиятельные американские бизнес-группы обратились к правительству США с просьбой помириться с китайской администрацией. По их мнению, необходимо снизить тарифы на импорт, которые тормозят развитие американской экономики. Предприниматели считают, что Пекин выполнил все обязательства по торговому соглашению — к примеру, открыл рынки для американских финансовых учреждений и снизил барьеры для экспорта сельскохозяйственной продукции из США в КНР.