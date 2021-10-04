Стюардесса залезла на багажную полку в мини-юбке и восхитила пользователей сети

Бортпроводница из Канады попозировала для фото на багажной полке, задрав одну ногу вверх

Стюардесса из Канады поделилась снимком в необычной позе в салоне самолета и удивила пользователей сети. Кадр появился на странице Instagram-аккаунта, освещающего досуг членов экипажа.

Для фотографии девушка залезла на багажную полку, задрав одну ногу вверх. При этом на ней надет фирменный синий костюм с мини-юбкой, прозрачные колготки и черные туфли на невысоком каблуке.

Подписчики аккаунта удивились трюку сотрудницы авиакомпании и выразили свое восхищение в комментариях. «Очень красиво!», «Ха-ха, интересная задумка», «Именно поэтому я люблю путешествовать», «Какая необычная ручная кладь, ха-ха», «Замечательная девушка», «Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета», «Очень красивые ноги», — писали они.

Ранее в сентябре американская стюардесса попозировала для фото, сидя в кабине пилотов, и впечатлила поклонников. На размещенном в сети кадре девушка расположилась в кресле пилота воздушного судна, положив ноги на штурвал.