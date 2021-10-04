В Киеве рассказали о защите украинцев от «репрессий белорусского режима»

Кулеба заявил, что Киев делает все для защиты украинских заключенных в Белоруссии

Киев делает все возможное, чтобы незаконно осужденных в Белоруссии украинцев освободили. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам главы МИД, защитой интересов украинских граждан, «страдающих от репрессий белорусского режима», в данный момент занимается посольство Украины в Белоруссии.

«Я знаю имена украинцев, которых незаконно, безосновательно бросили в Белоруссии за решетку. Мы делаем все возможное для того, чтобы к ним относились достойно, пока они за решеткой, и чтобы их освободили», — подчеркнул Кулеба.

Ранее украинский МИД потребовал освободить гражданина Украины Михаила Ференца, получившего в Белоруссии три года колонии по статьям «Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «Организация осквернения сооружений и порчи имущества». В ведомстве подчеркнули, что считают этот приговор «очередным проявлением антиукраинских действий Минска».