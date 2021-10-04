Опубликовано видео первого пуска «Циркона» с атомной подлодки

Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с АПЛ «Северодвинск» попал на видео

Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ) в Баренцевом море попал на видео. Его опубликовал телеканал «Звезда» в понедельник, 4 октября.

Военно-морской флот (ВМФ) России запустил «Циркон» с АПЛ «Северодвинск». По данным Минобороны, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

В августе сообщалось, что Минобороны в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

