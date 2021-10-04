Украинцы купили места в несуществующие вагоны поезда и ехали 12 часов в тесноте

Украинским туристам из-за ошибки сотрудников железнодорожной компании продали места в несуществующие вагоны поезда, в результате им пришлось ехать на чужих местах 12 часов в тесноте. Об этом один из путешественников рассказал на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, он с друзьями собрался поехать на выходные из Киева в Черновцы. Однако на перроне, перед самым отправлением поезда, выяснилось, что вагон, в который были куплены билеты, отсутствует. В общей сложности от состава отцепили четыре вагона.

«Проводники в шоке, люди из несуществующих вагонов в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке. Занавес...» — описал ситуацию путешественник.

Как рассказал мужчина, их все-таки посадили на поезд, однако ехать 12 часов им пришлось в тесноте, сидя по три-четыре человека на одном месте. «Укрзализныця» в комментариях под публикацией извинилась за неудобства и объяснила инцидент тем, что изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и пассажиропотока рейса из-за обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области.

Тем не менее ответ компании вызвал шквал критики со стороны других пользователей сети. «Наидурнейшее оправдание, которое можно придумать. Об обвалах известно уже недели две. Средства вернете людям?», «А давайте ваше руководство посидит с маленькими детьми ночью на одной полке, а потом будете искренне извиняться», «Вы нарываетесь, скоро к вам в главный офис с протестами приедут», «Вам все равно на пассажиров! Вы относитесь к ним, как к углю! Хотя нет, к углю вы относитесь лучше, потому что на грузовых перевозках вы зарабатываете!» — такие комментарии оставили они.

Ранее в апреле гражданин Дании проехался на украинском поезде и решил собственноручно помыть грязные окна состава. Иностранец рассказал, что раньше протирал окна салфетками, но в этот раз специально купил швабру, чтобы отмыть «древнюю и устойчивую» грязь.