В «Яблоке» рассказали о состоянии Явлинского после операции на сердце

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в настоящее время восстанавливается дома после операции на сердце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как рассказали в партии, на данный момент динамика выздоровления положительная, а его состояние удовлетворительное. Явлинского выписали из больницы из-за риска заразиться коронавирусом в связи с ростом заболеваемости по стране. В скором времени он вернется к работе, уточнили в «Яблоке».

Ранее сообщалось, что основателю партии провели небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой он подписал согласие об оперативном вмешательстве медиков, понимая риск возможных осложнений.

69-летний Григорий Явлинский попал в больницу после выборов. Он стал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Врачи диагностировали нарушение сердечного ритма.