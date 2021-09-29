Явлинскому провели операцию на сердце

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию по «чистке» сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, председателю партии провели небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой Явлинский подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. В настоящее время он остается в медучреждении под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что 69-летний Явлинский попал в больницу после выборов. Он стал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма.