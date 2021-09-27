Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский попал в больницу после выборов. Он стал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В медицинском учреждении Явлинскому диагностировали нарушение сердечного ритма. Медики оценивают его состояние как средне-тяжелое. В 1998 году лидера партии уже оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м операция проходила в США.

В пресс-службе «Яблока» данную информацию в настоящее время никак не комментируют. Вместе с тем в партии отметили, что в воскресенье, 26 сентября, Явлинский был в полном порядке, пишет Zhak.com.

Григорию Явлинскому 69 лет. В 2021 году партия «Яблоко» не прошла в Госдуму. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

