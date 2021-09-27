Стало известно о состоянии попавшего в больницу Явлинского

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который попал в больницу из-за проблем с сердцем, в настоящее время находится у лечащего врача. Его состояние не вызывает опасений, сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, передает «Интерфакс».

По его словам, никаких сведений о тяжелом состоянии основателя партии нет. «Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача», — отметил Митрохин.

Ранее стало известно, что 69-летний Явлинский попал в больницу после выборов. Он стал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Отмечается, что в медицинском учреждении Явлинскому диагностировали нарушение сердечного ритма.

