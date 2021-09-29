Стало известно о состоянии Явлинского после операции на сердце

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский после операции на сердце чувствует себя нормально. О своем состоянии он рассказал в Telegram-канале.

Он поблагодарил за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления. «Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — отметил Явлинский. Некоторое время он будет находиться под присмотром медиков, добавил основатель «Яблока».

Ранее стало известно, что Явлинскому провели небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Перед процедурой он подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений.

69-летний Явлинский попал в больницу после выборов. Он стал жаловаться на проблемы с сердцем: тяжесть в груди, учащенный пульс и затрудненное дыхание. Медики диагностировали нарушение сердечного ритма.