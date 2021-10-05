Мальчик без друзей получил 56 тысяч поздравлений от незнакомцев в день рождения

В английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, 15-летний Дэниел Харрисон с расстройством аутистического спектра пожелал завести друзей и получил десятки тысяч сообщений от незнакомцев в день рождения. Об этом пишет CBS News.

29 сентября, в день рождения Харрисона, его отец Кевин разместил в своем аккаунте в Twitter пост. Мужчина написал, что во время выполнения одного из школьных заданий его сын рассказал, что хотел бы научиться водить машину и завести друзей. Британец попросил пользователей сделать репосты его записи и поздравить мальчика с днем рождения.

«Дети с расстройством аутистического спектра часто хотят играть в одиночестве, и Дэниел никогда не выражал желания иметь друзей. Так что это потрясло нас до глубины души», — рассказал Кевин. К его удивлению, пост набрал больше 28,5 тысячи репостов и 53,6 тысячи комментариев. Среди прочих мальчик получил поздравления с днем рождения от актера и режиссера Рассела Кроу, актрисы Шэрон Стоун и сыгравшего Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» Марка Хэмилла.

После публикации поста Кевин успел дать несколько интервью различным британским и американским СМИ. По словам мужчины, он надеется, что все люди, которые узнали историю его сына, поймут, что они не одни и всегда есть кто-то, кто готов их поддержать.

Ранее сообщалось, что мать 12-летнего гея устроила ему вечеринку с незнакомцами в парке. Она рассказала, что после того, как ее сын весной этого года признался в гомосексуальности, мальчик потерял всех друзей и ему не с кем было отпраздновать свой день рождения.