Сын получил сюрприз от умершего шесть лет назад отца и растрогал сотни людей

Молодой человек получил деньги на первое пиво в качестве сюрприза от умершего шесть лет назад отца. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Мэтту Гудману (Matt Goodman) исполнился 21 год. В день его рождения сестра купила ему его первое пиво на десять долларов (731 рубль), которые оставил их покойный отец.

«Почти шесть лет назад, перед смертью, отец отдал моей сестре эту купюру, чтобы она передала ее мне в мой 21-й день рождения. Таким образом он смог купить мне мое первое пиво», — написал Гудман в Twitter. Его сообщение стало вирусным и растрогало сотни людей.

«Надеюсь, у тебя сегодня все хорошо. Посылаю тебе свою любовь, хотя знаю, что ты уже окружен любовью отца», — написала одна из пользовательниц.

«Это так здорово! Мой отец умер, когда мне было 13. Я бы все отдала, чтобы просто выпить пива, посмотреть спортивный канал, поиграть в карты или просто поговорить с ним. Но я знаю, что теперь он в лучшем мире, и это делает меня счастливой», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что в британском городе Барри, Южный Уэльс, старик после смерти оставил дочери соседей рождественские подарки на ближайшие 14 лет. «Среди подарков есть книги, три-четыре мягких игрушки и конструктор Lego Duplo», — сообщил отец девочки.