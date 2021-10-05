Российский врач назвала девять распространенных симптомов постковидного синдрома

Россияне, перенесшие коронавирус, сталкиваются с различными проявлениями постковидного синдрома, от нарушения памяти до выпадения волос. О девяти распространенных симптомах, на которые жалуются перенесшие COVID-19 пациенты, в интервью «Ленте.ру» рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ (Санкт-Петербург) Варвара Рябкова.

По ее словам, пациенты признаются, что до заражения были активнее и успевали больше. Вернуться к привычному ритму после инфекции им сложно, люди жалуются на усталость и резкое снижение работоспособности.

«У многих отмечается такое состояние, которое они определяли как "туман в голове" (в англоязычной медицинской литературе известное как "brain fog"): снижение памяти, внимания, спутанность мыслей и прочее. Нарушение обоняния: запахи либо совсем не чувствуются, либо они искажаются. Выпадение волос. Очень много жалоб на учащенное сердцебиение», — назвала симптомы врач.

Большинство переболевших после коронавируса сталкивались с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, у других возникали боли в животе и нарушение стула.

«Много жалоб, указывающих на вовлечение нервной системы. Сюда относятся нарушения сна, депрессии, эмоциональная лабильность [неустойчивость]. Часто отмечаются непонятные болевые ощущения в определенных областях тела. Или снижение чувствительности. Уже есть случаи развития после ковида аутоиммунных заболеваний суставов, кишечника», — заметила Рябкова.

В сентябре HeadHunter опубликовал результаты исследования о последствиях перенесенного коронавируса. Наиболее часто у переболевших встречаются слабость, снижение работоспособности и забывчивость. Согласно итогам исследования, 46 процентов опрошенных, которые болели коронавирусной инфекцией, заметили снижение продуктивности. Четверть россиян не обнаружили последствий перенесенной болезни, при этом почти половина респондентов (49 процентов) отметили, что стали быстрее уставать на работе.