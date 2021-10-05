Жители российского города массово скупили «Доширак»

Россияне из Тюмени начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак», сообщили URA.RU жители российского города, заметившие повышенный интерес покупателей к продукту.

«Заметил, что некоторые покупатели складывают в тележки по 20-30 упаковок лапши "Доширак". Причем, это не единичный покупатель, а уже какая-то тенденция. То есть, одновременно в магазине было несколько таких людей», — рассказал один из покупателей.

Также источник издания из сотрудников крупной торговой сети рассказал, что на фоне слухов об исчезновении лапши быстрого приготовления с рынка, на продукт действительно наблюдается повышенный спрос.

«Со складов в гипермаркеты стали забирать больше лапши, чем обычно. Но какого-то супер ажиотажа нет. Запасов "Доширака" в распределительных центрах хватает», — пояснил источник агентства.

Ранее на региональных новостных сайтах появилась информация, что с полок российских магазинов начал пропадать «Доширак». О нехватке товаров заявили в Красноярске и Волгограде — торговые сети «Командор» и «Покупочка» получили уведомления от производителя о возможном снижении объемов поставок из-за приостановки завода в Рязани.

Несмотря на то, что в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опровергло слухи о дефиците лапши, в интернете начали появляться объявления о продаже по завышенной до десятков тысяч рублей стоимости «Доширака».