Стоимость «Доширака» в интернете выросла до десятков тысяч рублей

На платформе «Авито» появилось объявление о продаже «Доширака» почти за 10 тысяч рублей

В российском сегменте интернета продолжают появляться объявления о продаже по завышенной стоимости лапши быстрого приготовления «Доширак». Они спровоцированы ложными слухами о грядущих перебоях с поставкой этого продукта в российские магазины. В одном из них, размещенном на онлайн-платформе «Авито», продавец из подмосковного Серпухова предлагает купить пачку лапши по цене, которая выросла до 9,9 тысяч рублей.

«Товар не требует описания. Продукт был создан для вас, и вкус все объяснит! Бери сейчас, думать будешь потом», — написал автор объявления, уточнив, что еще три пачки он предлагает покупателю в подарок.

Ранее на «Авито» также появилось аналогичное объявление, размещенное жителем Красноярска, в котором речь шла уже о десятках тысяч рублей. В нем была установлена цена почти в 20 тысяч за пачку «Доширака» любого вкуса: говяжьего, который автор назвал «мужским», или куриного, предназначенного для «женщин и детей». Кроме того, автор предлагал за полцены ровно половину недоеденной порции. Впоследствии это объявление было удалено.

До этого похожие объявления размещались в социальной сети «ВКонтакте». Там за одну порцию «Доширака» запрашивали несколько тысяч рублей. Один из таких постов опубликовал житель Магадана.