Студия Marvel раскрыла детали супергеройского фильма «Вечные» в новом тизере

Студия Marvel опубликовала новый тизер супергеройского фильма «Вечные». 30-секундный видеоролик появился на YouTube-канале кинокомпании.

В трейлере были раскрыты детали предстоящей картины. В частности, стало известно, что главной миссией «Вечных» является борьба с существами Девиантами.

Также были показаны суперспособности главных героев. У персонажа Икариса, которого сыграл актер Ричард Мэдден будет лазерное зрение, а Тена в исполнении Анджелины Джоли будет орудовать золотым мечом, которым она способна разрушать даже вулканическую массу.

Ранее новый фильм студии Marvel «Вечные» получил в России возрастное ограничение 18+. Это решение было связано с наличием в картине ЛГБТ-персонажа по имени Фастос, роль которого исполнил американский актер Брайан Тайри Генри.

В российский прокат фильм Хлои Чжао пройдет 4 ноября. Мировая премьера ленты состоится 27 октября. Сюжет «Вечных» расскажет о представителях расы суперлюдей, тайно живущих на Земле.

