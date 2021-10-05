В США предложили посмертно помиловать убитого полицейским Джорджа Флойда

В Техасе предложили посмертно помиловать погибшего от рук полиции Флойда по делу 2004 года

В США совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения предложили посмертно помиловать погибшего от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда по делу о наркотиках 2004 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прошение о посмертном помиловании убитого афроамериканца подала адвокат Эллисон Матис. Его арестовали в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже крэк-кокаина. Обвиняемый признал свою вину и отсидел в тюрьме десять месяцев.

«Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом решении рекомендовать помилование», — говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг. Губернатора призвали прислушаться к рекомендации и принять решение о помиловании.

Ранее неизвестный в воскресенье, 3 октября, облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст Джорджа Флойда.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.