Бюст Флойда на площади в Нью-Йорке облили краской

Неизвестный в воскресенье, 3 октября, облил краской установленный на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке бюст афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (17:00 по московскому), когда неизвестный на скейтборде подъехал к скульптуре, которая установлена организацией ConfrontArt, и облил ее серой краской. После этого неизвестный скрылся скрылся. Правонарушение было запечатлено на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками подозреваемого. Отмечается, что активисты ConfrontArt пытаются смыть краску и вернуть скульптуре изначальный вид.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.