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Байден оценил приговор убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Президент США Джо Байден оценил приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, который убил афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Guardian.

Байден отметил, что он не знаком со всеми обстоятельствами, которые учитывались судом. Однако при этом он подчеркнул, что в соответствии с действующими правилами приговор кажется ему «подходящим».

Ранее суд в Миннеаполисе приговорил экс-полицейского к 22,5 годам тюрьмы. Как отмечает CNN, обвинение требовало для Шовина 30 лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке и учете уже отбытого.

25 мая 2020 года Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.
Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.

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